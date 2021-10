Windows 11, applicazioni Android disponibili: ecco chi può già usarle

Non erano in pochi coloro che aspettavano l'arrivo del supporto nativo alle applicazioni Android già al lancio di Windows 11, avvenuto il 5 ottobre 2021. Tuttavia, non è in realtà dovuto passare molto tempo affinché i primi utenti possano effettivamente provare con mano questa importante novità. Infatti, ora è tutto ufficiale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, nonché come confermato da Microsoft mediante il suo blog ufficiale, dal 20 ottobre 2021 gli utenti che hanno deciso di aderire al programma Insider di Windows possono accedere tramite il Microsoft Store al negozio digitale ufficiale Amazon Appstore, mediante il quale è poi possibile scaricare e installare facilmente le applicazioni Android su Windows 11.

In ogni caso, per il momento c'è una selezione di 50 applicazioni, pensata per consentire ai primi utenti di mettere alla prova il tutto (ribadiamo che attualmente la funzionalità è disponibile solamente a livello Insider, quindi in pratica a chi sta utilizzando una versione Beta di Windows 11). Tra le varie app disponibili, troviamo Lego Duplo World e Kindle. In termini di giochi, invece, ci sono nomi ben noti come Lords Mobile e Coin Master. In ogni caso, ovviamente nel corso dei prossimi mesi il "catalogo" si espanderà, anche in vista del rilascio della feature in versione stabile.

Attenzione però: il test attualmente è disponibile solamente negli USA e ovviamente solamente per chi possiede un dispositivo con chip Qualcomm, AMD o Intel compatibile. In ogni caso, sicuramente si tratta di un primo passo importante per Microsoft. Ovviamente, speriamo che presto ci sia una maggiore "apertura" per quel che riguarda questa possibilità.