Windows 11, arriva l'aggiornamento di marzo 2024: ci sono novità IA

Non c'è solamente l'annuncio di DirectSR in casa Microsoft in questo periodo. Infatti, Windows 11 si prepara ad accogliere anche l'aggiornamento di marzo 2024.

A tal proposito, come riportato, ad esempio, da The Verge nella giornata del 29 febbraio 2024, la società di Redmond ha dato il via al rollout dell'update, che porta con sé anche diverse novità lato intelligenza artificiale. Non si fa riferimento solamente a un'estensione delle possibilità lato Copilot (ricordiamo che quest'ultimo non è ancora accessibile ufficialmente da noi in modo integrato nell'OS), ma ci sono anche altre funzioni.

Ad attirare l'attenzione è dunque l'opzione di cancellazione generativa per l'app Foto, che permetterà agli utenti di rimuovere gli oggetti indesiderati da un'immagine semplicemente selezionandoli. Certo, si tratta di una funzionalità che ricorda, per certi versi, la "Gomma Magica" che si è già fatta vedere mediante i dispositivi Google Pixel.

Non è però finita qui, visto che l'aggiornamento di marzo 2024 introduce anche layout Snap migliorati, scorciatoie vocali lato accessibilità e modifiche al sistema di gestione dei widget (si potrà disabilitare il feed "Microsoft Start" e aziende di terze parti potranno creare plug-in da inserire in quel contesto).

Inoltre, come già accennato, Copilot offre nuove possibilità, quindi si potrà ad esempio chiedere al chatbot di attivare la modalità di risparmio energetico per il computer portatile. Va detto, però, che non tutte le funzioni arriveranno subito, dato che, anche all'estero, tutto verrà rilasciato gradualmente e il processo potrebbe durare svariate settimane.

Da notare, in ogni caso, che il Digital Markets Act (DMA) europeo si sta avvicinando, visto che entrerà in vigore il 6 marzo 2024, quindi a breve si potrebbero vedere ulteriori novità. Per il resto, quel che è certo è Microsoft sta continuando a puntare sull'intelligenza artificiale.