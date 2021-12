Windows 11: arriva un nuovo aggiornamento per Paint, cosa cambia?

Tra le novità più apprezzate di Windows 11 vi è il nuovo look di Microsoft Paint, che è stata aggiornata per adattarsi al design della nuova iterazione del sistema operativo dell'azienda di Redmond. Ora, però, pare che Paint riceverà presto un nuovo aggiornamento con dei miglioramenti per le feature già esistenti.

L'aggiornamento, che è stato annunciato poche ore fa da Microsoft, è già disponibile per tutti gli iscritti al programma Windows Insider all'interno del Dev Channel di Windows 11. Tra le aggiunte più importanti effettuate dall'update vi sono il redesign grafico di alcune interfacce utente di Paint, volto a renderle più user-friendly e in linea con la grafica complessiva del sistema operativo.

Tra le interfacce dotate di un nuovo design troviamo quella con le funzioni "ridimensiona" e "ruota" e quella per la scelta dei colori, quest'ultima mostrata nell'immagine in calce a questa notizia. Inoltre, altre finestre di dialogo non specificate da Microsoft sono state ridisegnate per integrarsi al meglio con l'UI di Windows 11.

Tra i bugfix minori, invece, troviamo la risoluzione di alcuni problemi relativi alle caselle di testo, alla localizzazione di alcuni testi in-app in lingue come l'olandese, il norvegese e l'ebraico e, soprattutto, la possibilità di selezionare il colore secondario per i propri disegni tramite shift + click.

Il nuovo update grafico di Paint è il linea con la filosofia di Microsoft di ridisegnare tutte le proprie app per Windows 11, rinnovandone le funzioni al contempo: accanto a Paint, Calcolatrice, Calendario e molti altri programmi, infatti, la casa di Redmond ha introdotto a metà novembre il nuovo Media Player dotato di Fluent Design.