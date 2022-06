Windows 11, arriva il nuovo aggiornamento: Spotlight sbarca sul desktop

Dopo avervi parlato dei fix di sicurezza del Patch Tuesday di giugno per Windows 11, tocca oggi all'ultimo update del sistema operativo di Microsoft, rilasciato insieme ai fix del Patch Tuesday ma focalizzato su nuovi contenuti e feature. Nello specifico, stiamo parlando della versione KB5014697 di Windows 11.

Windows 11 KB5014697 è parte dell'update di sicurezza di giugno 2022, perciò verrà installato automaticamente su tutti i PC aggiornati a Windows 11 e connessi ad Internet, benché il rollout dell'aggiornamento da parte di Microsoft richiederà qualche giorno. Come sempre, è possibile scaricare manualmente l'aggiornamento o ritardarlo di qualche giorno agendo sulle impostazioni del sistema, ma Microsoft sconsiglia il posticipo dell'update.

Nello specifico, l'aggiornamento porta Windows Spotlight direttamente sul desktop: la feature verrà abilitata di default sui nuovi PC, mentre potrà essere attivata manualmente sui computer aggiornati alla versione KB5014697 del sistema operativo. L'obiettivo di Microsoft, al momento, è quello di capire se la funzione, che modifica dinamicamente la schermata di blocco e - da oggi - il desktop di Windows 11, sia apprezzata dagli utenti o meno.

Inoltre, accanto ai fix di sicurezza Microsoft si è dedicata anche alla risoluzione di vari bug relativi ai Widget, che ora sono più stabili: in particolare, fino alla versione KB5014697 del sistema operativo, in alcuni casi i Widget potevano "sparire" dalla loro schermata al click dell'utente, producendo l'effetto opposto rispetto a quello desiderato dalla casa di Redmond. Il problema è dunque stato risolto, mentre anche le icone e l'aspetto di alcuni Widget sono stati rivisti.

Per quanto riguarda la quality-of-life, invece, Microsoft ha finalmente risolto un altro bug di Windows 11, che causava una velocità di copia dei file estremamente ridotta in alcune occasioni. Intanto, comunque, gli utenti Insider del sistema operativo stanno testando le schede in Esplora File per Windows 11, che dovrebbero essere rilasciate per tutti con Windows 11 22H2.