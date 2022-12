Windows 11, arriva un nuovo Blocco Note? Lo rivela un tweet subito rimosso

Nessun sistema operativo di Redmond, a memoria, ha apportato tanti cambiamenti come Windows 11, neanche l'ottava iterazione con la sua interfaccia Metro. Più che nell'ambiente desktop, infatti, il nuovo OS di Microsoft ha agito in profondità, tra app e feature di sicurezza.

Non ultimo, il lifting a Esplora file di Windows 11 con le schede, che ha portato a uno stravolgimento a lungo atteso dagli appassionati e già da tempo disponibile su altri sistemi operativi.

Già da tempo, allo stesso modo, si parla di un possibile successore di Microsoft Paint denominato "Designer", ma se c'è un'app che nessuno si aspettava potesse essere intaccata da questa ondata di novità è il Blocco Note.

Notepad è al centro di una vera e propria bufera, dopo il tweet di un dipendente Microsoft che avrebbe mostrato il noto editor di testo in una versione piuttosto insolita e dotata di schede.

Inutile dire che il tweet non è sopravvissuto a lungo, venendo rimosso dopo pochi minuti, giusto in tempo per lasciare il segno nella community.

Curiosamente, come potrete osservare nell'immagine in calce, persino la stessa app recita "Confidenziale: Non parlare delle funzionalità o catturare screenshot", segno evidente di un errore da parte del malcapitato ma un'ottima notizia per chi attendeva da tempo questa feature, che a suo modo potrebbe stravolgere l'esperienza di utilizzo del Blocco Note.