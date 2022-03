Windows 11, arriva la nuova Build per Insider: cambia la gestione delle notifiche

Dopo avervi spiegato dove trovare sfondi gratuiti per Windows 11, vi parliamo oggi delle novità implementate da Microsoft nel proprio sistema operativo proprietario con la nuova versione di Windows 11 per Insider, ovvero la Build 22000.588, pubblicata esclusivamente sul Dev Channel.

La Build, rilasciata il 16 marzo, non porta con sé molte nuove feature, focalizzandosi invece su dei miglioramenti di stabilità e qualità del sistema, dei bugfix e degli aggiornamenti di sicurezza. È anche probabile che, dopo i numerosi aggiornamenti orientati ai contenuti delle ultime settimane, come l'aggiornamento del Windows Subsystem for Android, Microsoft abbia deciso di prendersi una pausa di qualche tempo dallo sviluppo di nuove funzioni per Windows 11.

È inoltre quasi certo che i fix introdotti in questa beta del sistema operativo saranno quelli che la casa di Redmond pubblicherà con gli aggiornamenti del Microsoft Patch Tuesday di aprile, il quale dovrebbe cadere per tutti gli utenti il 12 aprile prossimo.

Ad ogni modo, la novità principale della Build 22000.588 di Windows è il nuovo sistema di priorità del centro notifiche, che ora può mostrare fino a tre notifiche ad alta priorità al contempo, separandole da quelle a priorità bassa e normale. La feature può essere molto di aiuti quando, per esempio, si impostano più sveglie o più promemoria alla stessa ora, oppure quando si riceve una chiamata insieme a un'altra notifica.

Il fix più importante della Build, invece, riguarda un bug delle app Universal Windows Platform, o UWP, che ne impediva il lancio dopo aver avviato il computer. Il bug, introdotto con l'ultima versione beta per Insider di Windows 11, bloccava la funzione di auto-avvio delle app in background insieme al PC, ma ora è stato risolto.