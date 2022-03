Windows 11: arriva la nuova Build per Insider con funzioni sperimentali, ma cambia poco

L'ultimo aggiornamento per Windows è stato quello dell'introduzione del controverso watermark per i PC non compatibili con Windows 11. Per farsi perdonare dagli utenti, però, pare che Microsoft abbia rilasciato una nuova Build di Windows 11 in Beta con alcune feature "sperimentali" incluse.

In particolare, la nuova versione del sistema operativo è chiamata Windows 11 Build 22581 ed è disponibile sia sul Beta Channel sia sul Dev Channel, dove sono state pubblicate anche le nuove funzioni sperimentali. Come suggerisce il nome, queste ultime feature potrebbero non essere mai pubblicate per gli utenti che utilizzano versioni stabili del sistema operativo.

In termini di miglioramenti generali, disponibili sia sul Beta che sul Dev Channel, pare che Microsoft abbia di nuovo ritoccato la taskbar di Windows 11, rendendola compatibile con i dispositivi con schermo touch ed ottimizzandola sia per i controlli da tastiera che per quelli con altri sistemi di input, il che farà la felicità degli utenti che utilizzano un sistema all-in-one o un convertibile. Inoltre, è stato anche corretto un bug grafico della taskbar, che mostrava una linea orizzontale al di sopra di quest'ultima sul desktop.

Le feature sperimentali, invece, si concentrano in una revisione di Windows Search per Windows 11, che ora ha la capacità di unire al meglio i risultati di ricerca dal web con quelli presenti direttamente sul PC, lasciando più spazio ai primi. Con questa mossa, in particolare, Microsoft spera che il sistema operativo riesca a fornire un accesso più rapido ai contenuti desiderati dagli utenti.

Inoltre, Microsoft ha introdotto anche un fix ad un bug che attivava la tab dei Widget quando non era richiesta e ha modificato la gestione delle icone e della casella di ricerca del menu Start, che ora hanno una UI corretta anche per gli utenti in beta. Aldilà di queste novità, comunque, la Build 22581 di Windows sembra essere un update minore: in parallelo a quest'ultimo, però, Microsoft ha anche pubblicato un aggiornamento per Paint su windows 11.