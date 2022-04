Windows 11: arriva la nuova Build, ma manca una funzione molto attesa

Microsoft ha annunciato il supporto alle schede su Esplora file per Windows 11 a inizio aprile, perciò molti si aspettavano che la feature sarebbe stata implementata a breve. Purtroppo, però, pare che l'ultima build di Windows 11 in preview non contenga alcun riferimento alla funzione molto richiesta dagli utenti.

Nello specifico, Microsoft ha rilasciato la versione KB5014105 di Windows 11 nel canale Windows Update degli utenti in Beta: l'aggiornamento dovrebbe testare le nuove feature introdotte con il prossimo major update in arrivo a metà 2022 o con il Patch Tuesday di maggio. Ciò significa che buona parte delle funzioni aggiuntive presenti in questa release di Windows saranno implementate anche nella versione stabile del sistema operativo Microsoft per tutti gli utenti fin dal prossimo mese.

Sfortunatamente, l'aggiornamento di Windows 11 non include le schede su Esplora File, che erano la novità più attesa dai fan dopo il loro annuncio all'inizio di aprile. La feature, stando a quanto riporta Windows Latest, è stata esclusa anche dalle ultime Build del sistema operativo per gli Insider, ovvero la 22579 e la 22593, dopo aver fatto una fugace apparizione sulla Build 22572.

La decisione di Microsoft suggerisce che, molto probabilmente, il supporto alle schede verrà introdotto direttamente con l'aggiornamento a Windows 11 Sun Valley 2, in uscita a metà 2022 o appena dopo l'estate, il quale dovrebbe portare con sé numerose migliorie al sistema operativo di Redmond, localizzate in particolare sulla Taskbar e su Esplora File.

La mancanza delle schede su Esplora File anche nell'ultimo aggiornamento di Windows 11 potrebbe lasciare molti fan a bocca asciutta, scontentandoli e ridimensionando le loro aspettative per il futuro del sistema operativo, almeno relativamente ai prossimi due o tre mesi. Tuttavia, possiamo almeno gioire della mancata introduzione delle pubblicità su Esplora File, che secondo alcuni rumor sarebbero state in fase di test presso Microsoft nelle scorse settimane.