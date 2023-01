Windows 11, arriva il nuovo Esplora File: l'app si mostra negli screenshot

È ormai cosa nota che Microsoft è al lavoro su un significativo aggiornamento per il File Explorer di Windows 11, che riguarderà tutte le principali aree dell’applicazione. I colleghi di WindowsCentral hanno pubblicato alcuni screenshot in anteprima.

Come si può vedere dalle immagini presenti in calce, la nuova versione dell’applicazione sarà quasi totalmente ridisegnata e sfoggerà una nuova casella di ricerca ed un rinnovato pulsante “Home”. I tasti esistenti (come “Nuovo”, “Copia” ed “Incolla”) saranno spostati sotto l’intestazione, invece.

Trovano conferme anche i rumor che volevano una maggiore integrazione con Microsoft 365, oltre che quelli trapelati in precedenza riguardanti l’arrivo in Windows 11 dei Contenuti Consigliati, che saranno mostrati con miniature più grandi.



Aggiornata anche la navigazione a sinistra, oltre che il riquadro dei dettagli che si allineerà al resto della nuova applicazione, inclusa l’integrazione con Microsoft 365, con un’esperienza più ricca per visualizzare i dettagli dei file.

WindowsCentral spiega anche che la maggiore integrazione con Microsoft 365 comporterà anche la possibilità di visualizzare i thread di posta elettronica ed i commenti recenti sui file condivisi. Il redattore della testata evidenzia anche come questi aggiornamenti renderanno il File Explorer più touch-friendly.

Microsoft starebbe lavorando anche ad un’esperienza di visualizzazione delle foto più ricca tramite una nuova “Galleria”, ma a riguardo non sono emersi ancora screenshot.