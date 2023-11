Windows 11, arriva il maxi-aggiornamento 23H2: correte a scaricarlo!

L'aggiornamento IA di Windows 11 è arrivato, finalmente. Dopo essere stato annunciato a fine settembre, infatti, Windows 11 23H2 è stato rilasciato in versione stabile per tutti i PC compatibili nelle scorse ore: il rollout è appena iniziato, ecco quali novità sono in arrivo!

Per la verità, quella in corso in queste ore è solo l'ultima fase del rollout di Windows 11 23H2, le cui feature sono stati annunciate da Microsoft il 21 settembre e implementate ad ondate per un numero sempre maggiore di utenti a partire dal 26 dello stesso mese. Insomma, potreste già aver ricevuto alcune delle nuove funzioni arrivate con l'ultimo aggiornamento di Windows 11!

Il grosso delle novità, ovviamente, riguarda l'Intelligenza Artificiale. Abbiamo dunque il Copilot IA esteso a tutto il sistema operativo, ma anche un'implementazione di Bing AI e Bing Chat più profonda nelle interfacce utente, nonché la presenza di CoCreate, una versione di Copilot pensata per la creazione e l'editing di immagini a partire da input testuali, in arrivo su Paint (a proposito: Paint su Windows 11 è stato aggiornato proprio a settembre, con l'introduzione di tante nuove funzioni professionali!).

Al di là delle novità legate all'IA, poi, abbiamo una revisione della taskbar volta a renderla più funzionale e chiara per gli utenti e, soprattutto, un redesign pressoché totale di Esplora File, che ora ottiene un'interfaccia utente moderna e in linea con gli standard di Windows 11, rendendo anche più semplice l'accesso ai file recente e ai documenti caricati sul cloud.

Il rollout di Windows 11 23H2 è iniziato nella serata di martedì 31 ottobre, come parte di un aggiornamento opzionale. Ciò significa che, se volete assicurarvi di installarlo il prima possibile, il consiglio è quello di recarvi nelle impostazioni del vostro PC, cliccare su "Windows Update" e verificare se l'aggiornamento è disponibile per il vostro device. Altrimenti, potete aspettare qualche giorno e il processo dovrebbe eseguirsi automaticamente: Microsoft aggiornerà tutti i PC compatibili nel corso delle prossime settimane.