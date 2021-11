Windows 11: arriva il nuovo Media Player, con Fluent Design

Microsoft ha dato il via al rollout del nuovo Media Player per Windows 11 a coloro che sono iscritti al Dev Channel del nuovo sistema operativo. La nuova applicazione, che sostituisce Groove Music, è in grado di riprodurre file musicali e video presenti sui PC.

Il Media Player è disponibile sul Microsoft Store e può essere liberamente scaricato da coloro che partecipano al programma Insider di Eleven.

Alla base dell'esperienza troviamo il Fluent Design, con tanto di supporto al tema chiaro e scuro del sistema operativo. All'interno dell'app è presente una sezione denominata "Libreria Musicale" che permette di sfogliare e riprodurre musica ma anche di creare e gestire playlist. Se in precedenza è stato utilizzato Groove Music, sarà possibile migrare la libreria musicale e le playlist in automatico.

Analogamente a quanto avveniva con il vecchio Windows Media Player, sarà presente anche un mini-player che mostrerà le copertine degli album e le immagini degli artisit.

Secondo quanto riportato da Techdows, i file presenti nelle cartelle Musica e Video di Windows 11 saranno aggiunti automaticamente nel Media Player, ma tramite le impostazioni dell'applicazione sarà comunque possibile aggiungere manualmente le cartelle.

Se partecipate al programma Insider di Windows 11, potete scaricare il nuovo Media Player direttamente sul Microsoft Store.

Nel frattempo, nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia dell'arrivo dell'app di Whatsapp su Windows 11, ma soprattutto si è fatta largo la notizia che alcune pagine web possono essere aperte solo con Microsoft Edge.