Windows 11 arriva MSEdgeRedirect, erede di Edge Deflector

Con il controverso aggiornamento di fine anno di Microsoft Edge, la casa di Redmond sembrava aver posto fine alla polemica relativa ai programmi di reindirizzamento delle pagine web con il protocollo "microsoft-edge://", che ormai possono essere aperte solo utilizzando Microsoft Edge, poiché i programmi noti come "Deflector" sono stati bloccati.

Questi programmi permettevano di reindirizzare le pagine con il protocollo "microsoft-edge://" al browser predefinito, per esempio Google Chrome, evitando così di utilizzare Microsoft Edge. Microsoft, tuttavia, ha bloccato tutti i "Deflector" a dicembre, con gli aggiornamenti dell'ultimo Patch Tuesday di Windows 11, reiterando il blocco anche nell'aggiornamento di fine anno di Edge.

Oggi, tuttavia, sembra che MSEdgeRedirect abbia aggirato i blocchi imposti dal colosso di Redmond: il programma, erede di Edge Deflector, bloccato da Microsoft già a novembre, si è infatti aggiornato alla versione 0.6, che riesce ora a reindirizzare Windows News, Search, Widget e Meteo su browser come Chrome o Firefox.

Fino ad ora, invece, le pagine web aperte da queste applicazioni, tutte preinstallate su Windows 10 e 11, potevano essere aperte solo tramite Microsoft Edge. Gli sviluppatori hanno anche spiegato che hanno dovuto ricostruire da zero MSEdgeRedirect, poiché gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 e Microsoft Edge hanno modificato il protocollo "microsoft-edge://", rendendo necessario rivedere il concetto stesso alla base di qualsiasi "Deflector".

Al contrario di Edge Deflector, purtroppo, MSEdgeRedirect deve sempre essere aperto in background, il che potrebbe risultare problematico per i computer meno recenti o con un hardware poco performante. Tuttavia, se il vostro PC può gestire il programma senza rallentamenti, gli sviluppatori consistono di impostarlo in modo che venga avviato al lancio di Windows 11.