Windows 11, arriva il 'nuovo' Outlook: cambia tutto, sarà un'app web-based

Mentre Microsoft blocca l'aggiornamento a Windows 11 22H2 su alcuni PC con hardware di Intel, un'altra app del sistema operativo di Redmond si è finalmente aggiornata: stiamo parlando di Outlook, che ha ricevuto una revisione in fase di rollout in queste ore.

La nuova applicazione di Outlook per Windows 11 e Windows 10 è ormai in lavorazione da mesi come "Project Monarch" e rappresenta un grande passo avanti per il servizio di email di Microsoft, perché trasforma l'applicazione per PC in un programma web-based e punta a creare "un Outlook" per tutti i PC e i laptop dell'utente, in cui riunire account personali, account aziendali e account scolastici della stessa persona.

Come vi abbiamo già riportato, il "nuovo" Outlook è in rollout per gli iscritti a Office Insider, che dovrebberlo riceverlo nel corso delle prossime ore. Per iscrivervi al programma Office Insider, invece, dovrete semplicemente aprire qualsiasi app di Office, cliccare su "File", poi "Account" e "Office Insider", per poi selezionare "Unisciti a Office Insider". Dopo esservi registrati al programma, potrete ricevere la nuova app di Outlook (insieme alle novità in beta dei prodotti Microsoft Office).

Per forzare l'aggiornamento al nuovo Outlook, una volta esservi iscritti a Office Insider vi basterà aprire l'app di Outlook e cliccare sul toggle "prova il nuovo Outlook", che dovreste trovare nell'angolo in alto a destra dell'applicazione. La nuova applicazione, inoltre, contiene anche degli strumenti per migrare tutti i vostri documenti, come mail, note, calendari e contatti, dall'applicazione "old gen" a quella web-based.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento al nuovo Outlook e aver installato Windows 11 22H2 sul vostro PC, potreste voler anche scaricare i nuovi driver NVIDIA Game Ready per Windows, i quali dovrebbero risolvere i problemi di performance delle GPU del colosso di Santa Clara con l'ultima iterazione del sistema operativo di Microsoft.