Windows 11, arriva ultima patch prima di 22H2: risolto bug critico Esplora File

Gli utenti già legati a Windows 11 sanno bene che l’aggiornamento a Windows 11 22H2 arriverà il 20 settembre e, in vista di questo importante update, Microsoft ha ben pensato di rilasciare un ultimo aggiornamento cumulativo per preparare gli utenti alla serie di novità in arrivo con il major update.

L’aggiornamento in questione viene distribuito con il codice KB5017390 e non aggiunge nuove feature al sistema operativo; anzi, rimuove la possibilità di disinstallare app con interdipendenze tramite le Impostazioni. È probabile che questa funzionalità verrà ripristinata in futuro ma, per ora, il gigante di Redmond ha optato per la disattivazione a tempo indeterminato.

Al contempo, i tecnici della società statunitense hanno affermato di avere risolto un grave problema che causava il blocco di Esplora File, e un ulteriore bug che impediva la selezione dei comandi collocati nella parte superiore dell’Explorer come copia, incolla, rinomina ed elimina. Nel changelog completo appaiono poi le seguenti voci:

Microsoft ha risolto un problema che creava una coda di stampa duplicata;

Microsoft ha risolto un problema che interessava i profili utente mobili. Quando ciò accade, Windows non è in grado di ripristinare determinate impostazioni al login o al logout.

Infine, Microsoft ha riconosciuto il bug che “rompe” il sign-in al desktop e sta lavorando su un fix definitivo da rilasciare presumibilmente con Windows 11 22H2 o una patch cumulativa successiva.