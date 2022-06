Windows 11, arriva il Patch Tuesday di Giugno 2022: risolta una grave vulnerabilità

Come da protocollo, Microsoft ha ufficialmente rilasciato il Patch Tuesday per i propri sistemi operativi. Particolarmente degno di nota è quello di questo mese, che affronta ben 55 falle, tre delle quali sono classificate come critiche.

Nel changelog ufficiale, il colosso di Redmond spiega di aver risolto la vulnerabilità zero day Follina che potrebbe consentire ad un utente malintenzionato di eseguire codice arbitrario e malevolo tramite MSDT, ogni qualvolta viene utilizzato il protocollo URI “ms-msdt” da applicazioni della suite Office come Word. Si tratta di un fix particolarmente significativo in quanto come emerso qualche settimana fa, alcuni hacker starebbero già sfruttando Follina, dal momento che non è richiesto l’uso di macro.

Risolti anche altri problemi di sicurezza, come uno in Windows Network File System, Windows Hyper-V, Windows Lightweight Directory Access Point, Microsoft Office,le estensioni video HEV ed Azure RTOS GUIX Studio.

Con questo Patch Tuesday, la società americana ha anche risolto una vulnerabilità legata all’aumento dei privilegi che interessa Windows Installer ed ha ottenuto un punteggio di 7,8.

Ovviamente, il consiglio è di provvedere immediatamente al download ed installazione degli aggiornamenti per avere sempre a disposizione gli ultimi fix ed un PC quanto più protetto possibile da minacce esterne e lo sfruttamento di vulnerabilità note.