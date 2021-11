Windows 11, arriva lo sfondo gratuito per celebrare le festività 2021

Non ci sono solamente novità relative alla schermata della morte di Windows 11 (ora tornata blu) per quel che riguarda il sistema operativo di Microsoft. Infatti, l'azienda di Satya Nadella ha deciso di rendere disponibile per tutti un tema gratuito per Windows 11.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come potete approfondire tramite il blog ufficiale di Windows, la società di Redmond ha reso disponibile al download un'opera realizzata dall'artista Kervin Brisseaux, che ha combinato la sua esperienza nel mondo dell'architettura con spunti provenienti da svariati mondi, dalla musica alla moda, passando per la cultura pop in generale.

Lo sfondo si basa dunque sui flussi del quotidiano. Che si tratti di tempo o di ciò che si sta ascoltando con le proprie cuffie, i pattern dell'immagine ricreano un certo tipo di sensazione, provando a offrire un senso di costante movimento e avventura, nonché lasciando intendere che ci sia sempre un potenziale nuovo inizio all'orizzonte.

Al netto di ciò che rappresenta l'immagine, che Microsoft ha pubblicato per cercare di "catturare" il clima di attività, gioia e connessione delle festività, l'opera di Brisseaux rappresenta uno dei primi sfondi ufficiali per Windows 11.

Se siete interessati a scaricare lo sfondo, potete trovarlo nell'apposita pagina ufficiale condivisa da Microsoft (questa volta il rilascio è avvenuto in questo modo e non tramite i classici temi del Microsoft Store).