Windows 11, arriva Smart App Control: mette al sicuro da adware e app dannose

Già da mesi sappiamo che Microsoft è al lavoro su Windows 11 Sun Valley 2, il primo grande aggiornamento di Windows 11 che verrà rilasciato a metà 2022. Ciò che invece non conosciamo sono le nuove feature che Sun Vally 2 porterà con sé, anche se le ultime versioni beta per Insider di Windows 11 ci forniscono importanti delucidazioni in merito.

La versione 22H2 di Windows 11, altro nome con cui è noto l'update Sun Valley 2, dovrebbe infatti migliorare Windows 11 sotto ogni aspetto, dal design dell'interfaccia utente al ripristino del drag-and-drop sulla taskbar, fino alle impostazioni del sistema. Proprio sotto quest'ultimo punto di vista, più nello specifico relativamente alla sicurezza del sistema operativo, Windows 11 22H2 promette grandissime novità, stando a quanto riporta Windows Latest.

Il portale, infatti, spiega che la nuova build 22567 di Windows 11 per gli iscritti al programma insider porta con sé un nuovo tool di sicurezza integrato nelle impostazioni del sistema, che viene chiamato da Microsoft "Smart App Control". Lo scopo dell'applicazione è quella di garantire "una protezione significativa" contro app malevole e inaffidabili, bloccando i programmi potenzialmente pericolosi.

Microsoft indica queste app come "untrusted", riferendosi ai programmi che rallentano il PC, che mostrano pubblicità in altre applicazioni, cambiano il motore di ricerca di default nel browser o installano software aggiuntivi senza l'autorizzazione dell'utente. Alcuni utenti temono che Microsoft dia una definizione molto ampia del termine "untrusted", ma la casa di Redmond ha spiegato di aver già creato un tool automatico di identificazione delle app poco sicure.

"Smart App Control" dovrebbe dunque affiancarsi al nuovo Microsoft Defender per Windows 11 ed effettuare una scansione periodica del sistema operativo verificando la presenza di queste app malevole e disattivandole in automatico o previa richiesta dell'utente, in modo da mantenere le performance del PC su livelli accettabili.

Al momento, Smart App Control è in beta per Insider, ma verrà molto probabilmente lanciata per tutti gli utenti con l'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11. Intanto, Microsoft ha ideato anche Pluton, un'architettura di sicurezza specializzata per i PC ARM.