Windows 11, arriva il software 'universale' per le luci RGB: era ora!

Ora che l'installazione di Windows 11 è diventata meno noiosa grazie ad un minigioco di Microsoft, non avete più scuse per tenere aggiornato il vostro PC. Se siete dei gamer, poi, sarete felicissimi di sapere che il sistema di controllo RGB "universale" di Windows 11 è finalmente disponibile per tutti: pronti a illuminare il vostro PC?

Come forse ricorderete, il software di gestione delle luci RGB di Windows è stato annunciato da Microsoft durante l'evento dedicato a Windows 11 e ai nuovi Surface del 21 settembre. La feature è passata in sordina, dal momento che è stata menzionata solo rapidamente: il grosso dello spazio del keynote, infatti, è stato riservato al Copilot AI di Windows 11, ai servizi IA di Microsoft e al nuovo Paint.

Addirittura, il sistema di controllo RGB di Windows 11 non è arrivato con il maxi-aggiornamento di Windows 11 di fine settembre - almeno non per tutti. Se alcuni utenti hanno ricevuto il software già una settimana fa, altri hanno dovuto aspettare fino ad oggi, quando il tool è stato rilasciato come aggiornamento di Windows Update per tutti, stando a quanto riportano ComputerBase e Tom's Hardware. Per ricevere la feature, insomma, non dovrete fare altro che attivare gli aggiornamenti automatici per il vostro PC e attendere qualche minuto perché il dispositivo effettui una ricerca degli update, li scarichi e li installi da solo.

Il funzionamento del software è estremamente semplice: esso permette di controllare tutte le luci RGB compatibili, mettendo da parte le app proprietarie delle aziende terze parti, in quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel settore delle periferiche e delle componenti per PC da gaming.



Con l'applicazione targata Microsoft, che attualmente gode del supporto di una pletora di produttori terzi, è infatti molto probabile che si verificherà una rapida migrazione di massa verso un sistema di controllo RGB finalmente unificato, non più dipendente da una miriade di app diverse prodotte dalle singole aziende per il proprio hardware. Era ora!