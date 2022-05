Windows 11: arrivano Android 12.1 e Amazon App Store anche in Italia

I fan americani di Microsoft hanno ottenuto le app per Android su Windows 11 con un aggiornamento dello scorso febbraio. Al lancio, in molti si aspettavano che la feature sarebbe arrivata presto anche negli altri Paesi del mondo, ma così non è stato: al contrario, le app Android su Windows 11 non sono uscite dagli Stati Uniti fino ad oggi.

Pare però che le cose stiano per cambiare, perché durante l'evento Microsoft Build la casa di Redmond ha confermato che la funzione farà il suo debutto mondiale molto presto. Nello specifico, Microsoft ha fornito un elenco di cinque nazioni alle quali verrà esteso in prima battuta il supporto dell'Amazon App Store per Android, mentre per tutti gli altri Paesi del mondo ci sarà attendere un po' più a lungo.

Tra questi cinque Stati figura anche l'Italia, mentre l'elenco completo comprende anche il Regno Unito, la Francia, la Germania e il Giappone. Al contempo, Microsoft ha spiegato che nei prossimi giorni rilascerà anche l'aggiornamento ad Android 12.1 per Windows 11. Con l'aggiornamento, il sistema operativo mobile passerà in versione "L", ovvero nella variante pensata da Google per tablet, phablet, laptop e PC desktop.

Al momento, comunque, vi ricordiamo che ci sono dei metodi con cui gli utenti non statunitensi possono installare le app Android su Windows 11, ma tutti prevedono il sideloading di app dal web. La pratica, che di per sé non presenta problemi legali, è tuttavia sconsigliata per ragioni di sicurezza, dal momento che i file APK scaricati da Internet potrebbero facilmente bypassare i sistemi anti-malware del sistema operativo.

Inoltre, non è detto che, anche dopo il rilascio dell'Amazon App Store per Windows 11 in Italia, gli utenti non continuino a preferire il sideloading al download via App Store delle applicazioni: ciò dipende dal fatto che il marketplace di Amazon conta "solo" 1.000 app e giochi circa, mentre tutte le altre applicazioni presenti solo sul Play Store di Google non sono al momento disponibili su Windows 11 se non tramite caricamento degli APK provenienti dal web.