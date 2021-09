Windows 11, arrivano le app Android? L'Amazon Appstore compare in Italia

Dopo la questione del supporto alle macchine virtuali legate a Windows 11, torniamo ad approfondire l'OS di Microsoft in arrivo il 5 ottobre 2021. Infatti, l'Amazon Appstore si è fatto vedere ufficialmente, anche in Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, nonché a quanto indicato da FireCube su Twitter, sul Microsoft Store è comparsa l'applicazione Preview dell'Amazon Appstore. Questo lascia intendere che qualcuno stia già avendo modo di mettere alla prova la possibilità di utilizzare lo store digitale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy su Windows 11. Infatti, ricordiamo che tra le funzionalità in arrivo in futuro per l'OS c'è anche il supporto alle app Android, che avverrà proprio mediante l'Amazon Appstore.

Tuttavia, come vi abbiamo già fatto sapere nel nostro approfondimento legato alle principali novità di Windows 11, la possibilità di scaricare app Android in questo modo non arriverà al lancio. Infatti, la società di Satya Nadella ha confermato che l'Amazon Appstore verrà reso disponibile più avanti per tutti gli utenti di Windows 11. Non possiamo esserne sicuri, ma le ultime indiscrezioni in merito puntano a un possibile lancio a metà 2022.

In ogni caso, possiamo confermare la comparsa dell'app Amazon Appstore Preview sul Microsoft Store italiano, dato che siamo riusciti a scovare il link (lo trovate in fonte).