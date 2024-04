Windows 11, arrivano in beta le pubblicità nel menu Start: Microsoft ci riprova

L'aggiornamento Moment 5 di Windows 11 è finalmente arrivato in versione stabile ed è disponibile per tutti gli utenti già da qualche giorno. Intanto, però, è giunta anche una amara sorpresa per i beta tester di Windows 11: Microsoft, infatti, ha dato inizio ai tanto temuti test per le pubblicità nel menu Start del sistema operativo.

Le pubblicità sul menu Start di Windows 11 sono una novità che viene sperimentata da Microsoft ormai da diversi mesi (se non addirittura anni), ma non sono mai state lanciate in versione stabile per via delle enormi critiche che esse hanno sollevato presso la fanbase del colosso di Redmond. Considerato però che l'azienda sta continuando a testarle, è possibile che esse vengano infine implementate come parte dell'aggiornamento a Windows 11 24H2, in arrivo nella seconda metà del 2024.

Le pubblicità inserite nel menu Start da Microsoft promuoveranno le app sul Microsoft Store nella sezione "Consigliati" del menu stesso, un po' come già avviene sul menu Start di Windows 10. Per il momento - conferma Engadget - Microsoft mostrerà le pubblicità solo agli utenti iscritti al programma Insider che hanno scaricato l'ultima versione di Windows 11 dal Beta Channel e che si trovano negli Stati Uniti. Tutti gli utenti al di fuori degli USA, dunque, possono dormire sonni tranquilli ancora per un po'.

Fortunatamente, il colosso di Redmond ha anche previsto la possibilità di disabilitare le pubblicità su Windows 11, a partire proprio da quelle nel menu Start. Per farlo, dovrete semplicemente recarvi nelle Impostazioni del sistema operativo, poi nel sotto-menu "Personalizzazione" e infine disattivare il toggle "Mostra raccomandazioni per consigli, promozioni sulle app e altro" nella sezione "Start". Non è chiaro, per ora, se le pubblicità delle app nel menu Start di Windows 11 verranno mai lanciate per tutti.

