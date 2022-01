Windows 11: arrivano i nuovi Media Player e Notepad per gli Insider

Se gli utenti "standard" di Windows 11 dovranno aspettare l'aggiornamento Sun Valley 2 per l'introduzione di nuove feature nel sistema operativo, molti iscritti al programma Insider hanno ricevuto in questi giorni degli aggiornamenti ad app come Notepad e Media Player, entrambi programmi di cui Microsoft aveva promesso un refresh mesi fa.

Il nuovo Notepad di Windows 11 è comparso per la prima volta in una build per Insider di inizio dicembre, quando Microsoft ha annunciato nuove feature e la modalità scura per l'applicazione. A quanto pare, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di Notepad per Windows 11, disponibile sul Dev Channel, in cui troveremo anche un nuovo design dell'interfaccia utente, resa più moderna e in linea con la filosofia grafica dell'UI del sistema operativo.

Il nuovo Media Player di Windows 11, invece, è stato annunciato a novembre ed è comparso nello stesso mese sul Dev Channel. Oggi, però, alcuni iscritti al programma insider hanno riportato che il nuovo Media Player ha sostituito Groove Music in via definitiva, poiché quest'ultima app non è più presente nelle Build più recenti di Windows 11.

La sostituzione di Groove Music era programmata da Microsoft già da diversi mesi, ed è stata portata avanti insieme ad un aggiornamento di Media Player che ha aggiunto numerose nuove feature all'applicazione. In particolare, è stata modificata la libreria di brani disponibili e ascoltabili, mentre le collezioni musicali create su Groove possono migrare in automatico sulla nuova app.

Media Player ha poi aggiunto più spazio per le cover degli album e le immagini degli artisti, che vengono mostrate durante l'ascolto delle canzoni tramite l'app. Inoltre, il programma garantisce ora la visualizzazione in fullscreen o tramite mini player. Microsoft, infine, ha promesso che faciliterà le ricerche su Media Player con il prossimo aggiornamento dell'applicazione.