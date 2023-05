Windows 11, arrivano i widget per tenere sotto controllo CPU e GPU: come installarli

Vi abbiamo già spiegato che l'aggiornamento Moment 3 di Windows 11 22H2 ha migliorato le prestazioni del sistema operativo di Redmond. Pare però che con un altro update, quest'ultimo relativo all'app Dev Home, Microsoft stia pensando di fornire agli utenti delle opzioni per tenere sotto controllo le performance del PC in ogni momento.

Stando a quanto riporta Neowin, l'aggiornamento dell'app aggiunge una pletora di widget per monitorare CPU, GPU e RAM del PC. Tra questi, in particolare, abbiamo il widget di monitoraggio dell'utilizzo e della velocità del processore, quello che controlla la percentuale di RAM e di VRAM in uso, quello che tiene sotto controllo le temperature della scheda grafica e persino un widget dedicato al consumo dati del Wi-Fi.

Si tratta, di fatto, di widget molto simili alla Gestione Attività del PC (e proprio Gestione Attività per Windows 11 ha ricevuto un redesign a metà dello scorso anno). Tuttavia, i widget saranno accessibili in ogni momento, dal desktop oppure con un click nell'apposito pannello, che sembra dunque essere diventato improvvisamente molto più utile di quanto non lo sia mai stato in passato.

Al momento, comunque, la versione dell'app Dev Home che abilita i widget è ancora in preview, perciò la visualizzazione dei widget soffre di alcuni glitch grafici che ne rendono piuttosto fastidioso l'utilizzo. Nel giro di qualche settimana, però, l'aggiornamento del software Dev Home dovrebbe essere disponibile in versione stabile per tutti gli utenti, sia a quelli iscritti ai canali Beta che a chi utilizza solo le versioni definitive di Windows.

Se volete dare subito un'occhiata alla feature, invece, potete scaricare Dev Home Anteprima dal Microsoft Store. In tal caso, vi invitiamo a fare particolare attenzione ai tracker delle performance di CPU e GPU, che sembrano essere ancora particolarmente instabili. I widget saranno comunque accessibili dalla scorciatoia Win+W, come sempre.