Windows 11 SE è in arrivo nel 2022: di cosa si tratta?

Windows 11 è disponibile da pochi giorni per tutti gli utenti, ma alcuni rumor delle ultime ore hanno iniziato a parlare di Windows 11 SE, una revisione del sistema operativo di Redmond che pare essere pensata per le scuole e per i più piccoli.

Le prime informazioni su Windows 11 SE sono trapelate insieme alle indiscrezioni sul nuovo laptop Surface in uscita nel 2021: dopo la pubblicazione del leak, alcuni utenti hanno recuperato delle build del sistema operativo pubblicate diversi mesi prima dell'uscita di Windows 11 e inizialmente considerate come delle versioni beta della più recente versione dell'OS Microsoft.

Le build attribuite a Windows 11 SE permettono di confermare che Microsoft è stata al lavoro su di esso per diversi mesi, il che fa pensare ad una release del sistema entro i primi mesi del 2022, insieme al rumoreggiato Surface Laptop. Il target del sistema operativo saranno le scuole, e in particolare i bambini più piccoli: per questo, Windows 11 SE è pensato per l'utilizzo su hardware di fascia bassa, come i laptop e computer fissi degli istituti scolastici, spesso piuttosto antiquati.

Il sistema avrà inoltre delle feature di controllo da remoto per gli insegnanti, mentre alcune delle funzionalità di Windows 11 non saranno presenti nella versione SE: in particolare, il Microsoft Store sarà bloccato di default e potrà essere attivato solo dall'amministratore del sistema, diversi widget saranno disattivati o rimossi del tutto e persino le impostazioni per Edge e Bing non potranno essere modificate dagli utenti.

Fortunatamente, il sistema supporta tutte le app Win32, cioè le applicazioni create prima dell'introduzione del Microsoft Store, in modo da permettere alle scuole di utilizzare anche i programmi meno recenti per l'educazione dei bambini. Infine, Windows 11 SE avrà delle feature aggiuntive non presenti nell'edizione standard del sistema, chiamate BranchCache e AppLocker, sulle quali però non sappiamo ancora nulla.