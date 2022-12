Windows 11, in arrivo l'app per registrare lo schermo: la conferma da Microsoft

Mentre aspettiamo che Windows 11 risolva i problemi legati al gaming su GPU NVIDIA introdotti con Windows 11 22H2, scopriamo oggi che un'altra interessante funzionalità potrebbe essere presto integrata da Microsoft sul suo sistema operativo. La cattura in video dello schermo del PC sarebbe infatti in arrivo nei prossimi mesi.

La funzione, chiamata semplicemente "screen recorder", era stata confermata da Microsoft già a inizio 2022: in molti, tra gli utenti Windows 11, pensavano che il colosso di Redmond l'avrebbe implementata con Windows 11 22H2, ma alla fine così non è stato, e la feature è rientrata nella lista di miglioramenti in arrivo nei prossimi mesi. Fortunatamente, l'ultima beta del sistema operativo di Microsoft sembra confermare che finalmente screen recorder sia in arrivo per tutti i PC.

La funzione permetterà di registrare video dello schermo del vostro PC, in modo da permettervi di condividere con altri utenti le clip registrate su applicazioni e software di vario genere, magari per realizzare guide o per aiutare amici e parenti ad effettuare operazioni particolarmente complesse, oppure per condividere brevi video con colleghi di lavoro. Al momento, tale feature è stata disponibile su Windows 11 solo tramite l'utilizzo di app terze parti, ma a breve potrebbe essere direttamente implementata nel sistema operativo.

In particolare, il nuovo screen recorder non sarà un'app a sé, ma verrà integrato nel software di cattura schermo già esistente su Windows ormai da diversi anni, e che proprio con Windows 11 ha ricevuto un restyling. Per ora, comunque, la feature di registrazione dello schermo del PC è disponibile solo per gli utenti nel Dev Channel di Windows 11: è però possibile, con il prossimo Patch Tuesday, quest'ultima venga estesa a tutti coloro che hanno installato il sistema operativo sul proprio computer.