Windows 11, in arrivo una filigrana sullo sfondo per i PC non compatibili

Della questione collegata alla compatibilità dei PC con Windows 11 abbiamo a lungo parlato lo scorso anno su queste pagine, a seguito dell'annuncio da parte del colosso di Redmond. Microsoft, però, a quanto pare intende rendere ancora più riconoscibili i PC non supportati.

Come notato dai colleghi di WindowsLatest, però, coloro che hanno installato Windows 11 su dispositivi non supportati presto potranno notare una nuova filigrana sul desktop.

La novità è visibile direttamente nello screenshot presente in calce: sopra l'orologio viene indicato che "il PC non rispetta i requisiti di sistema previsti per Windows 11". Sostanzialmente si tratta di una filigrana simile a quella che viene mostrata quando Windows non è attivato, e non influirà sull'app, sullo stesso Windows e sul funzionamento della navigazione web.

Microsoft aveva già avvertito gli utenti da possibili disservizi causati dalle installazioni forzate di Windows su dispositivi che non rispettano a pieno i requisiti richiesti da Windows 11.

L'avviso in questione apparirà anche all'interno dell'app Impostazioni, per ricordare che il loro PC non è ufficialmente supportato. Non è chiaro se Microsoft abbia intenzione di espanderla per portarla anche altrove, tanto meno quando sarà mostrato alpubblico. Attualmente infatti si tratta di un semplice test A/B che sta conducendo Microsoft.

Secondo le ultime indiscrezioni, con Windows 11 Sun Valley 2 miglioreranno anche prestazioni e batteria.