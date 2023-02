Windows 11, in arrivo la galleria per le immagini: online le prime immagini

Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che il prossimo major update di Windows 11 sarà dedicato a Esplora File, che dovrebbe ricevere un profondo redesign e un radicale ammodernamento. Oggi, invece, emerge una delle nuove feature della versione rinnovata di Esplora File: pare infatti che anche Windows 11 riceverà una galleria per le immagini.

A scoprire la galleria è stato lo sviluppatore Albacore, che su Twitter ha riportato che Windows 11 avrà una "galleria foto XAML-based direttamente all'interno del File Explorer. Non avrà un design accattivante come Phodeo, ma credo che vada bene lo stesso. Ha una barra di scorrimento per la timeline e una lista configurabile di fonti per le fotografie".

Come il nuovo Esplora File, anche la galleria di Windows 11 sarà costruita con XAML (o eXtensible Application Markup Language), che permette di abilitare la compatibilità con Windows App SDK (WASDK), ovvero la base software del nuovo Esplora File. Ovviamente, la galleria si troverà "dentro" Esplora File, e sarà accessibile dalla barra laterale di quest'ultimo.

Al momento, la galleria è stata implementata in Windows 11 Build 25300 in Developer Preview, anche se non è abilitata di default sul PC, ma deve essere attivata come avviene per molte delle feature "nascoste" delle preview per sviluppatori del sistema operativo di Microsoft. D'altro canto, abilitando la nuova galleria, si effettuerà in automatico anche lo switch al nuovo Esplora File in WASDK.

La galleria sembra raccogliere automaticamente una serie di immagini presenti nella cartella Immagini del PC, per poi ordinarle per data di creazione del file. Inoltre, è possibile scorrere da una data all'altra tramite un'apposita barra laterale e cercare specifiche immagini digitando il loro filename.

Per il momento, non sappiamo se (e quando) la nuova galleria arriverà sui PC Windows 11, anche se è molto probabile che quest'ultima venga introdotta insieme alla revisione di Esplora File con l'aggiornamento a Windows 11 23H2, in arrivo nella seconda metà di quest'anno.