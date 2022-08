Windows 11, in arrivo un'importante novità nel Task Manager

Mentre gli ultimi rumor parlano dell’arrivo di una nuova barra delle applicazioni su Windows 11, si avvicina il lancio di Windows 11 22H2, che dovrebbe essere lanciato tra poche settimane. Tra le tante novità in arrivo ne troviamo un nuovo Task Manager.

La componente, fondamentale del sistema operativo, abbraccerà il Fluent Design di Microsoft, ed avrà un aspetto più moderno. Inoltre, sfoggerà un nuovo layout con una barra superiore che consentirà di accedere alle attività più comuni.

Tuttavia, le novità non finiscono qui perchè con la Build 22588 Microsoft sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di generare kernel o dump di arresto anomalo completo. I file di dump, per chi non lo sapesse, vengono generati automaticamente quando Windows non può essere eseguito correttamente: è il caso di quando si presenta la Blue Screen of Death.

Con il nuovo aggiornamento di Windows 11, gli utenti saranno in grado di generare un dump di arresto anonimo direttamente dal Task Manager,come mostriamo nello screenshot presente in calce. Si tratta di una feature estremamente utile in quanto permette di risolvere facilmente diversi problemi in quanto i file di questo tipo includono tutti i record della memoria di sistema al momento in cui si è verificato l’arresto anomalo.