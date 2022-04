Windows 11, in arrivo miriadi di novità: ufficiale Esplora File con schede

Non c'è solamente l'integrazione dell'esperienza cloud su Windows 11 tra le novità legate al sistema operativo per computer di Microsoft. Infatti, sono in arrivo miriadi di novità per Windows 11.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, l'azienda di Satya Nadella ha ufficializzato, nel contesto dell'evento legato a Windows 11 del 5 aprile 2022, il prossimo arrivo delle schede in Esplora file. Potete vedere un'immagine esemplificativa in calce alla notizia: in parole povere, gli utenti potranno navigare tra file e cartelle del PC Windows 11 in un modo maggiormente "multitasking", come in molti sono soliti fare già da un bel po' di tempo in ambito di navigazione Web mediante le schede del browser.

Inoltre, sarà possibile "fissare" i file preferiti per trovarli subito e in linea generale ci sarà un redesign di Esplora File (con integrazione cloud). Non sono tuttavia solamente queste le novità svelate dalla società di Redmond nel contesto del succitato evento (che era dedicato al lavoro ibrido). Non mancherà infatti una funzionalità di sottotitoli in tempo reale a livello di sistema, che supporterà tutti i contenuti audio riprodotti sul computer (video dal Web compresi).

Durante l'evento si è poi fatto riferimento a feature legate alla sicurezza. Ad esempio, Smart App Control farà uso dell'IA per prevenire l'installazione di applicazioni malevole sul PC, in modo che l'utente installi solamente software verificato, mentre Microsoft Defender SmartScreen cercherà di rilevare quando si sta tentando di effettuare il login al proprio account Microsoft in un'app o in un sito Web non sicuro. Per il resto, da un altro articolo di The Verge apprendiamo che gli amministratori IT potranno inviare messaggi che compariranno sul desktop o mediante la barra delle applicazioni alle altre persone.

Insomma, la società di Satya Nadella sta continuando a migliorare Windows 11 sotto diversi punti di vista. Al netto di questo, per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito a quando queste funzionalità verranno rese disponibili per tutti. Tuttavia, visto l'annuncio, non sembra mancare molto.