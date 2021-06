Windows 11 in arrivo con nuovo suono di avvio? Microsoft pubblica un video

Microsoft si appresta a effettuare parecchi cambiamenti per quel che riguarda il suo sistema operativo per computer. Gli appassionati ormai non attendono altro che il tanto vociferato annuncio di Windows 11, che dovrebbe avvenire durante l'evento del 24 giugno 2021. Nel frattempo, la società di Redmond ha voluto generare ulteriore "hype".

In particolare, in questi giorni non sono in pochi coloro che si chiedono se l'azienda di Satya Nadella abbia intenzione di "mettere mano" o meno anche al suono di avvio dell'OS. Un possibile indizio è arrivato tramite un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Windows, che rimanda ovviamente al 24 giugno per maggiori informazioni. Tuttavia, questo "teaser" non sembra lasciare spazio a troppi dubbi.

Nel video sono chiaramente udibili i suoni che tutti coloro che hanno utilizzato Windows 95, Windows XP e Windows 7 ricordano molto bene. Tra l'altro, la velocità di riproduzione è stata abbassata del 4000%, in modo da rendere il tutto "Slo-fi". Non c'è tuttavia traccia di un nuovo suono, ma il fatto che la società di Redmond abbia pubblicato un contenuto di questo tipo rende plausibile che Windows stia per "accogliere" novità in tal senso.

Per il resto, non sono passati inosservati altri "piccoli dettagli": l'evento del 24 giugno partirà alle ore 11AM ET e il video pubblicato in data odierna dura esattamente 11 minuti. Insomma, tutto fa pensare all'esistenza di Windows 11 (a meno che Microsoft non si stia "prendendo gioco" degli appassionati).

In ogni caso, recentemente è stato annunciato che Windows riceverà presto "uno dei più grandi aggiornamenti del decennio". In molti avevano dato per scontato che si trattasse di un update per Windows 10, ma il quadro che si sta delineando nelle ultime settimane sembra essere diverso. Staremo a vedere.