Windows 11, in arrivo tante novità per la barra delle applicazioni

Microsoft continua a testare nuove funzionalità per Windows 11. Secondo quanto riportato da Betanews, infatti, l'aggiornamento KB5010414 per il sistema operativo del colosso di Redmond non solo risolve molti problemi segnalati dagli utenti, ma introduce anche alcune importanti modifiche.

Nello specifico, ci sono delle importanti aggiunte alla barra delle applicazioni e diverse modifiche alle funzionalità.

Tra le novità segnaliamo la decisione di Microsoft di includere l'orologio in tutte le barre delle applicazioni, anche su più monitor. Sempre restando nella barra delle applicazioni, Microsoft spiega di aver aggiunto il meteo sul lato sinistro della barra, se questa è allineata al centro: "quando passi il mouse sopra il tempo, il pannello Widget apparirà sul lato sinistro dello schermo e scomparirà quando smetti di passare il mouse sopra l'area" si legge nell'annuncio.

Nel changelog ufficiale Microsoft però menziona anche le correzioni per vari problemi tra cui uno relativo appunto alla barra delle applicazioni. Il colosso americano spiega anche di aver "risolto un problema che causava la visualizzazione di descrizioni comandi errate in un'area vuota sulla barra delle applicazioni, dopo aver passato il mouse sopra altre icone come batteria, volume o Wi-Fi".

Come abbiamo riportato su queste pagine nella giornata di ieri, Windows 11 ha anche una funzionalità nascosta per coloro che utilizzano i PC per studiare. Di recente, Microsoft ha anche lanciato il Patch Tuesday di Febbraio 2022 di Windows 11 che corregge diverse falle.