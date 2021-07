Windows 11, anche AsRock annuncia le sue schede madri compatibili

Dopo aver raccolto le dichiarazioni di alcuni dei principali produttori nella nostra lista di schede madri compatibili con Windows 11, apprendiamo con piacere l'annuncio di AsRock sulle schede Intel e AMD pronte per il nuovo sistema operativo Microsoft.

Come riportato sul sito ufficiale in data odierna, il produttore taiwanese ha rivelato quali saranno le schede madri supportate e pronte per il nuovo OS tramite l'integrazione di fTPM nel firmware, senza la necessità di dover acquistare un modulo TPM.

Intel

Serie 100 (Z170, H170, B150, H110)

Serie 200 (Z270, H270, B250)

Serie 300 (Z390, Z370, H370, B360, B365, H310, H310C)

Serie 400 (Z490, H470, B460, H410)

Serie 500 (Z590, H570, B560, H510)

Serie X299

Come suggerisce l'azienda, per abilitare il fTPM sarà sufficiente entrare nel firmware e abilitare la piattaforma Intel PTT nella scheda relativa alla Sicurezza. Ovviamente la compatibilità della scheda madre non garantirà anche il supporto della CPU, per la quale si rimanda alla lista ufficiale pubblicata da Microsoft.

AMD

AM4 Serie 300 (X399, X370, B350, A320)

AM4 Serie 400 (X470, B450)

AM4 Serie 500 (X570, B550, A520)

Serie TRX40

Per quanto riguarda la piattaforma AMD, nel firmware della scheda madre dovremo recarci nella sezione Avanzate dove, in calce, troveremo la voce relativa all'AMD fTPM.

Le CPU AMD compatibili con Windows 11 sono presenti sempre nel sito Microsoft.