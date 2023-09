Windows 11 ha un'assurda combinazione di tasti per aprire LinkedIn

Dopo avervi indicato alcuni programmi per gestire le foto su Windows 11, è giunto il momento di approfondire un'altra curiosità relativa al sistema operativo di casa Microsoft. Infatti, è stata "scoperta" l'esistenza di un'assurda combinazione per aprire LinkedIn.

A tal proposito, da un articolo di The Verge del 15 settembre 2023, a firma Tom Warren, apprendiamo che effettivamente esiste una shortcut di questo tipo (che probabilmente in ben pochi hanno "scoperto"). Infatti, utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + Shift + Alt + Win + L su Windows 11 viene aperta una finestra del browser dedicata proprio a LinkedIn (l'URL include anche il parametro "?trk=Officekey").

Insomma, se riuscite a premere per bene i tasti (la combinazione è particolarmente scomoda, ma alla fine ce l'abbiamo fatta) potrete accedere alla nota rete social legata al mondo lavorativo in modo "più rapido" (si fa per dire). In ogni caso, non esiste solamente questa strana shortcut legata a Office, dato che ci sono anche altre combinazioni che potrebbero per certi versi lasciarvi senza parole.

Volete avviare Excel sul vostro PC Windows? Ctrl + Shift + Alt + Win + X potrebbe fare al caso vostro (si fa sempre per dire). Un altro esempio? Per Word la combinazione è Ctrl + Shift + Alt + Win + W. In ogni caso, vi diamo un consiglio: potreste voler banalmente tenere premuti "tutti" i pulsanti in basso a sinistra della tastiera e utilizzare poi il tasto legato al servizio di vostro interesse (sperando di non avviare chissà quale procedura assurda per via di un errore nella shortcut, si intende).