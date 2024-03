Windows 11, attenzione all'aggiornamento: importante calo di prestazioni

Non ci sono solo le nuove funzionalità IA di Windows 11 ad attirare l'attenzione sugli aggiornamenti Microsoft; purtroppo, un aggiornamento ha provocato problemi alle prestazioni per determinati dispositivi.

La causa pare essere l'update KB5035853, distribuito negli ultimi giorni, che influisce sulle prestazioni grafiche (iGPU) dei laptop e degli handheld dotati di APU AMD Ryzen. In particolare, alcuni utenti hanno riscontrato che la frequenza di clock viene bloccata a 800 MHz, impedendo il raggiungimento della frequenza di boost.

Di conseguenza, l'esperienza nel gaming ne risente. È un vero peccato, specialmente per dispositivi progettati appositamente per i videogiochi, ad esempio ASUS ROG Ally, per cui alcuni utenti parlano persino di "prestazioni terribili".

Attualmente, nessun fix ufficiale è stata fornito da Microsoft o AMD, sebbene sia emersa una possibile soluzione temporanea segnalata dalla community: riparare manualmente il pacchetto driver AMD attraverso le impostazioni di Windows 11. Tuttavia, vi consigliamo di considerare l'idea di posticipare tale aggiornamento fino a quando non saranno rese disponibili eventuali patch ufficiali.

Vale la pena menzionare che questi problemi sono correlati all'aggiornamento del Patch Tuesday di Windows 11 di marzo 2024, di cui abbiamo parlato ampiamente in questa sede esattamente una settimana fa. Questo riguarda anche l'introduzione del supporto per il trasferimento dati tramite USB a 80 Gbps, praticamente il doppio della larghezza di banda precedentemente offerta dai sistemi Windows 11, pari a 40 Gbps.

Su TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P è uno dei più venduti di oggi.