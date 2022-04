Windows 11, attenzione: problemi con i backup e gli aggiornamenti dopo il Patch Tuesday

Sono passati già dieci giorni dal Microsoft Patch Tuesday di aprile 2022, durante il quale la casa di Redmond ha pubblicato gli aggiornamenti cumulativi di Windows 11 e Windows 10 per il mese in corso. Tuttavia, sembra che i due update soffrano di alcuni problemi piuttosto importanti.

Facciamo un passo indietro: lo scorso 13 aprile, Microsoft ha rilasciato Windows 11 KB5012592 e Windows 10 KB5012599, le versioni aggiornate dei suoi due sistemi operativi più recenti. I due update, come da tradizione per il Patch Tuesday, non contengono nuove feature e programmi, ma si limitano ad introdurre fix per bug noti e falle di sicurezza potenzialmente pericolose.

Sembra tuttavia che qualcosa sia andato storto nell'aggiornamento, il quale sta causando alcuni problemi agli utenti che hanno già installato l'update sul proprio PC. Nello specifico, sembra che i nuovi bug siano in larga parte concentrati su Windows 11, forse perché l'aggiornamento KB5012592 è basato sull'omonimo update per Windows 10. Per lo stesso motivo, inoltre, è possibile che Microsoft abbia deciso di non implementare le schede su Esplora File per Windows 11.

Il bug principale riscontrato su Windows 11 riguarda l'installazione delle copie di backup del sistema operativo, che nella maggior parte dei casi non va a buon fine con la restituzione di errori generici da parte del PC. Microsoft aveva già avvertito gli utenti che i backup realizzati prima della patch non sarebbero stati compatibili con il sistema post-update, ma pare che il bug riguardi anche le copie effettuate dopo la release dell'aggiornamento.

Inoltre, sembra anche che la nuova patch abbia creato alcuni problemi a Windows Update, i quali possono però essere facilmente risolti con un riavvio del sistema. Secondo Microsoft, il bug dipenderebbe dal fatto che "alcuni device non arrivano all'ammontare richiesto di ore di connessione per aggiornarsi con successo": la stessa azienda ha poi spiegato che, per sicurezza, sarebbe consigliato mantenere il PC connesso a internet per sei ore dopo ogni update e per due prima di ciascun aggiornamento per assicurarsi che esso vada a buon fine.

Allo stesso modo, anche gli utenti che possiedono Windows 10 lamentano problemi nel download degli aggiornamenti successivi alla patch KB5012599, che però non sembrano risolvibili con il semplice reboot del sistema operativo. In tal caso, l'unica soluzione sembrerebbe quella di installare manualmente i prossimi aggiornamenti dal Windows Update Catalog, almeno finché il bug non verrà risolto.