Windows 11, attenzione all'ultimo aggiornamento: segnalati bug a taskbar e Esplora File

Già qualche giorno fa, vi avevamo riportato che l'aggiornamento di Windows 11 del Patch Tuesday di gennaio 2024 generava bug e altri problemi che ne rendevano impossibile l'installazione su diversi PC. Ora, però, le segnalazioni sono aumentate, e sembra che i bug legati all'ultima release di Windows 11 siano più numerosi del previsto.

Il primo Patch Tuesday del 2024 di Windows 11 risale ormai al 9 gennaio scorso. Dopo la release dell'ultimo aggiornamento mensile del sistema operativo di Microsoft, però, le segnalazioni di problemi nell'installazione dell'ultima versione di Windows, la KB5034204, si sono moltiplicate: diversi utenti, in particolare, hanno riscontrato dei problemi nelle fasi di download e di completamento dell'aggiornamento del sistema operativo.

Per chi è riuscito a installare la nuova release di Windows 11, però, sembra che le cose non vadano meglio: Windows Latest, infatti, spiega che gli utenti che sono riusciti ad ottenere Windows 11 KB5034204 stanno riscontrando bug alla taskbar e a Esplora File. Il problema sarebbe piuttosto grave proprio per quanto riguarda Esplora File, che andrebbe in crash all'apertura e impedirebbe la consultazione dei documenti salvati sul PC.

Le segnalazioni a riguardo sono aumentate negli scorsi giorni sia sui forum delle testate specializzate che sull'Hub di Feedback di Microsoft. Il problema più comune sembra essere quello relativo all'installazione fallita di Windows 11 KB5034204, che recherebbe il codice di errore 0x80007000d. Resta comunque possibile aggirare il problema scaricando e installando manualmente la nuova release del sistema operativo, anziché utilizzando Windows Update.

Tuttavia, il consiglio è, per il momento, quello di aspettare ad installare l'ultimo aggiornamento del sistema operativo (che comunque è facoltativo) per non rischiare di incappare nei vari bug riportati dagli utenti. Alcuni, infatti, hanno spiegato che Esplora File smetterebbe improvvisamente di rispondere ai comandi dell'utente, mentre altri hanno riportato che la taskbar di Windows sparirebbe di punto in bianco durante l'utilizzo del PC. Altri ancora, invece, dichiarano di non poter più interagire con le icone del desktop.