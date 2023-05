Windows 11, attenzione all'ultimo Patch Tuesday: utenti segnalano BSOD e bug con reti VPN

Non c'è pace per Windows 11: dopo avervi parlato dei malfunzionamenti dell'aggiornamento KB5025305 di Windows 11, è ora un secondo update del sistema operativo a creare alcuni problemi, talvolta anche piuttosto gravi, agli utenti. L'aggiornamento a cui fare attenzione è Windows 11 KB5026372, diffuso da Microsoft in occasione del Patch Tuesday di maggio.

Stando a quanto riportano i colleghi di Windows Latest citando il Forum di Microsoft e alcuni post su Reddit, il nuovo aggiornamento creerebbe ingenti problemi con alcune reti VPN, specie con le VPN L2TP/IPsec utilizzate da alcune aziende per i propri clienti da remoto. È probabile che il malfunzionamento dipenda dalla mancata compatibilità dalla cifratura di queste reti VPN con le ultime modifiche apportate dagli ingegneri Microsoft al proprio sistema operativo, ma non ci sono certezze in merito.

Sempre su Reddit, un altro utente riporta che l'aggiornamento avrebbe attivato la funzione BitLocker del sistema operativo, "intrappolando" il PC in un continuo loop nella modalità di riparazione e imponendo un reset completo della macchina e una reinstallazione di Windows 11. Altri utenti ancora, invece, sembrano aver incrociato delle Blue Screen of Death (BSOD) o degli spegnimenti improvvisi del PC a metà aggiornamento.

Infine, sempre Windows Latest riporta che diverse feature di sicurezza sono state "rotte" dall'aggiornamento, dopo essere state corrette con il Patch Tuesday di aprile, che a sua volta andava a tamponare un danno causato dall'aggiornamento di Windows Defender rilasciato nel mese di marzo. Insomma, sembra che sotto questo punto di vista l'ultimo update abbia segnato un passo indietro più che uno in avanti.