Windows 11, attenzione: la nuova versione 'rompe' il sign-in al desktop

Windows 11 22H2 arriverà il 20 settembre, ma pare che Microsoft sia ancora al lavoro per rifinire gli ultimi dettagli del major update di Windows di quest'anno. Per questo, l'ultima versione preliminare di Windows 11 per iscritti ai programmi Beta e Insider sembra soffrire di un problema decisamente importante.

In un documento di supporto rilasciato da Microsoft dopo il rilascio della versione KB5016681 di Windows, l'ultimo aggiornamento del sistema operativo della compagnia di Redmond prima di Windows 11 22H2, viene infatti confermato che alcuni utenti potrebbero riscontrare seri problemi di accesso al desktop a causa della "rottura" di alcune funzioni di sign-in.

Nello specifico, il bug dovrebbe essere limitato ai PC con un account Microsoft collegato alle procedure di login nel device, specie a quelli ai quali è collegato un account Microsoft nuovo e limitato ad un singolo computer. A quanto pare, il bug renderebbe del tutto impossibile il login al proprio PC tramite l'inserimento delle credenziali del proprio account Microsoft.

L'unica soluzione, per il momento, è quella di aspettare un paio di minuti e ritentare il login sul desktop, sfruttando la lock screen del dispositivo lasciato inattivo. Teoricamente, al secondo tentativo (e ammesso di inserire le credenziali corrette) il login dovrebbe sempre avvenire correttamente. Microsoft è ovviamente già al corrente del problema, mentre una patch risolutiva è in fase di rollout e dovrebbe arrivare nelle prossime 24 ore su tutti i PC aggiornati alla versione KB5016681 di Windows 11.

Fortunatamente, quello relativo al login sembra essere l'unico bug rimasto irrisolto prima del lancio di Windows 11 22H2, che dovrebbe verificarsi tra una decina di giorni o poco meno. Invece, vi ricordiamo che le schede su Esplora File sono state escluse da Windows 11 22H2 e arriveranno solo con un futuro aggiornamento del sistema operativo di Redmond.