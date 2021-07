Windows 11, quanto tempo si avrà per cambiare idea? La risposta ufficiale

Sin dall'annuncio di Windows 11, gli appassionati del mondo tech hanno cercato di capire nel dettaglio come funzionerà l'aggiornamento gratuito a partire da Windows 10. Ebbene, il passare dei giorni sta portando con sé sempre più informazioni, compresi dettagli relativi al tempo concesso agli utenti per eventuali "ripensamenti".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Guru3D, nonché come potete vedere nelle FAQ relative a Windows 11 pubblicate sul portale ufficiale di ASUS, in seguito all'update alla nuova versione dell'OS ci sarà un periodo di 10 giorni in cui gli utenti potranno "cambiare idea". Più precisamente, il noto produttore specifica che in questo lasso di tempo sarà possibile tornare a Windows 10 mantenendo file e dati.

Ma cosa accadrà dopo i "fatidici" 10 giorni? ASUS afferma che, nel caso si decida di tornare alla versione precedente del sistema operativo in seguito al periodo iniziale, sarà necessario effettuare un backup dei dati e passare per un'installazione "pulita" di Windows 10. Ricordiamo che quest'ultimo OS verrà supportato a livello ufficiale fino all'ottobre del 2025. Insomma, il noto produttore ha voluto fugare ogni dubbio relativamente al lasso di tempo concesso agli utenti per "ripensare" alle proprie azioni.

In ogni caso, per il momento Windows 11 è accessibile solamente tramite il canale Dev destinato agli utenti Insider. Per il resto, una possibile data di lancio per la versione stabile dell'OS è il 20 ottobre 2021, ma per il momento non ci sono conferme in merito. Tra l'altro, tenete bene a mente il fatto che l'aggiornamento gratuito arriverà solamente nel 2022.