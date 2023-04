Windows 11, nella nuova beta cambia Esplora File: arriva la galleria per le foto

A pochi giorni dall'aggiornamento del Patch Tuesday di Aprile 2023 per Windows 11, una nuova versione del sistema operativo di Microsoft è arrivata nel canale riservato alle beta per sviluppatori, e porta con sé una nuovissima galleria per la visualizzazione delle immagini scaricate dal web e presenti sull'app Foto direttamente da Esplora File.

La feature, chiamata semplicemente "Galleria", o "Gallery" in inglese, vi permette di raccogliere le foto sul vostro PC in una sola sotto-cartella di Esplora File, visualizzandole "al volo" con delle anteprime in alta qualità e una visualizzazione del tutto simile a quella delle analoghe app per smartphone, tablet e dispositivi macOS. La funzione è stata introdotta per la prima volta nella Build 23435 di Windows 11.

Cliccando su "Gallery" nel pannello laterale di Esplora File, come potete vedere dall'immagine in calce, si aprirà una pagina che conterrà le anteprime di tutte le foto che avete scattato e salvato nell'app Foto di Windows 11 o nell'apposita cartella del PC. In questo modo, Microsoft spera di rendere più semplice il browsing delle immagini, senza richiedere l'apertura di un'applicazione apposita e permettendo agli utenti di modificare ed eliminare fotografie in pochi click.

Microsoft ha anche spiegato che, se avete collegato Foto a Onedrive su smartphone e attivato la sincronizzazione degli scatti sul vostro telefono, potrete vedere quasi istantaneamente le immagini catturate da quest'ultimo nella galleria del PC. Inoltre, sarà possibile scegliere quali fotografie mostrare e quali escludere dallo slideshow della galleria, ma anche creare delle sotto-cartelle filtrate per argomento o per soggetto.

Dalla Galleria, poi, potrete facilmente modificare le foto con Paint e con ogni altra applicazione di editing presente sul vostro PC, ma anche selezionare le vostre immagini per l'utilizzo come allegati nelle mail o come contenuti per documenti di Word o di PowerPoint. Microsoft, infine, ha promesso che "monitoreremo il feedback e vedremo la ricezione degli utenti prima di espandere la feature a tutti": è dunque probabile che la Galleria di Esplora File arrivi con il prossimo Moment Update di Windows 11, previsto per la seconda metà dell'anno.