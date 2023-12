Windows 11, nel Blocco Note arriva finalmente una funzione molto richiesta

Nel corso degli ultimi anni, Microsoft ha migliorato costantemente il Notepad di Windows 11, ma sicuramente la novità di cui parliamo oggi è tra le più richieste dagli utenti. Microsoft ha infatti finalmente aggiunto il conteggio dei caratteri in basso all’UI, in modo tale che gli utenti possano ottenere indicazioni in tempo reale.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Microsoft spiega che “quando il testo è selezionato, la barra di stato mostra il conteggio dei caratteri sia per il testo selezionato che per l'intero documento. Se non viene selezionato alcun testo, viene visualizzato il conteggio dei caratteri per l'intero documento, garantendoti sempre una visione chiara della lunghezza del documento”.

La novità è presente nell’ultima build test di Windows 11, dov’è stata migliorata anche la sezione widget dell’OS: prossimamente infatti si potrà fare in modo che vengano mostrati solo i widget per nascondere il feed delle notizie e gli articoli visualizzati.

Non è chiaro quando questi miglioramento saranno implementati su larga scala, ma è probabile che bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di poterle vedere all’opera.

Nelle ultime ore, però, è diventato virale la notizia riguardo l’installazione da parte di Windows 11 dell’app di HP anche a coloro che non posseggono una stampante.