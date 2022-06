Windows 11, il browser di Esplora File è in anticipo: arriverà già con Sun Valley 2

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo parlato dei primi test delle schede di Esplora File per Windows 11: oggi, invece, emerge che la funzione tanto richiesta dagli utenti sarebbe in largo anticipo rispetto alla tabella di marcia, perché Microsoft avrebbe deciso di lanciarla già con Windows 11 22H2.

Per chi non lo sapesse, Windows 11 22H2 sarà lanciato dopo l'estate e rappresenterà il primo grande update annuale di Windows 11, con l'introduzione di una lunga serie di nuove feature al momento in fase di testing nei canali Dev e Beta di Windows Insider. Dopo Windows 11 22H2 dovremo attendere circa un anno per la release di altre nuove feature per tutti gli utenti del sistema operativo, che faranno il loro debutto solo con Windows 11 23H2.

Fino a qualche tempo fa, la stessa Microsoft aveva spiegato che le schede di Esplora File sarebbero arrivate con Windows 11 23H2, o Sun Valley 3, nella seconda metà del prossimo anno. Molti fan si sono dunque rassegnati ad attendere ancora diversi mesi per ricevere la feature, ma ora pare che la casa di Redmond sia tornata sui propri passi.

La Build 22621.160 di Windows 11 per i canali Beta e Insider, infatti, include il nuovo Esplora File tra gli aggiornamenti integrati in Windows 11 22H2: la feature, dunque, sarebbe stata anticipata di addirittura un anno e sarebbe ora in arrivo entro la fine del 2022 insieme all'aggiornamento Sun Valley 2.

La novità maggiore di Esplora File è la possibilità di tenere più schede aperte e navigare tra di esse tramite un browser dedicato, rendendo molto più semplice la gestione dei file e il loro spostamento tra una cartella e l'altra: si tratta di un aggiornamento molto richiesto dai fan fin da prima dell'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11. Pare dunque che Microsoft abbia ascoltato gli utenti, implementando la nuova feature in maniera molto più celere del previsto.