Windows 11: la nuova build cerca di rendere il sistema più inclusivo

Microsoft ha promesso un rollout più rapido di Windows 11 per i device che non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento, ma al contempo sta lavorando a diverse nuove feature per il suo nuovo sistema operativo per PC. In particolare, l'azienda di Redmond ha rilasciato la Build 22504 di Windows 11 in preview per gli iscritti al programma Insider.

La build contiene una nuova feature e una serie di aggiornamenti minori. La funzione principale della nuova versione di Windows 11 è l'espansione dei temi per la tastiera touch ad altre modalità di input, come la scheda delle emoji, la dettatura vocale e la tastiera in alfabeto cinese. In altre parole, il tema per la tastiera digitale verrà mantenuto su tutte le altre modalità di input, comprese quelle che prima non lo supportavano. La feature non è comunque disponibile per tutti gli iscritti al programma Insider, poiché Microsoft desidera ricevere un buon numero di feedback prima di renderla più largamente disponibile.

La nuova versione di Windows, poi, ha aggiunto delle combinazioni di emoji personalizzate basate sulla forma del volto e sul colore della pelle che l'utente vuole rappresentare. Aprendo il pannello delle emoji tramite la combinazione di tasti "Win + ." sarà infatti possibile modificare il colore della pelle e il viso delle figure che appaiono in emoji come "Family", "Couple", "Holding Hands" e "Kissing", per una rappresentazione più realistica e inclusiva.

Inoltre, accanto ad altri aggiornamenti minori, sono stati implementati alcuni fix per le icone e per il menu contestuale, che in alcuni casi vengono visualizzati in maniera scorretta dall'UI, mentre sono stati corretti dei bug minori delle icone della taskbar e degli slider di volume e luminosità nelle impostazioni. Insieme alla nuova build è stato anche rilasciato il nuovo Media Player per Windows 11.

Infine, anche Google Chrome 96 si è aggiornato con un design simile alle app native di Windows 11, che potete vedere nelle immagini al link in calce. In particolare, l'app ha adottato i bordi arrotondati e il design Mica Material del nuovo sistema operativo di Microsoft. Per attivare il nuovo design, ammesso che abbiate effettuato l'aggiornamento a Chrome 96 e abbiate un PC con Windows 11, vi basterà aprire l'indirizzo "Chrome://flags", cercare "Windows 11" e attivare la spunta sperimentale. Al successivo riavvio del browser, infine, verrà implementato il cambiamento del design.