Windows 11: la nuova build contiene Spotlight Collection, di cosa si tratta?

Windows è sempre stato un sistema altamente personalizzabile, specie in termini di interfaccia grafica, ma pare che Microsoft intenda aggiungere nuove feature per rendere l'OS ancora più user-friendly in termini di design. Pochi giorni fa, per esempio, la compagnia di Redmond aveva rilasciato il tema Pantone Color of the Year per Windows 11.

Con l'ultima Build di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider, inoltre, Microsoft ha introdotto la feature Spotlight Collection, che ripesca a piene mani dalla funzione Spotlight già presente su sistemi operativi Windows dal 2015. Spotlight rende la schermata di blocco del PC più interessante per gli utenti mostrando una serie di immagini ad alta risoluzione che cambiano di tanto in tanto, dando anche alcune informazioni e curiosità su quanto mostrato a schermo.

Spotlight funziona grazie all'integrazione con Bing, da dove vengono scaricate le immagini e le informazioni ad esse collegate. Lo stesso Bing, inoltre, ha un "wallpaper giornaliero" del tutto simile a Spotlight. Ora, dunque, anche Windows 11 contiene il supporto a Spotlight Collection, permettendo uno sfondo sia della schermata di blocco, sia del desktop, sia di Bing che sia dinamico e che vari a seconda dell'immagine del giorno.

Per abilitare Spotlight Collection occorre la Build 22518 di Windows 11 (o superiore): una volta installata la release del sistema operativo basterà cliccare con il testo destro del mouse sul desktop, selezionare "Personalizzazione", quindi "Sfondo" e "Personalizza il tuo sfondo". Da qui, infine, sarà possibile selezionare la casella "Spotlight Collection", attivando la feature. Fatto ciò, apparirà subito sul desktop una nuova immagine di sfondo, mentre nell'angolo in alto a destra si troverà l'icona Spotlight, che conterrà varie curiosità sulle immagini mostrate a schermo.

Inoltre, Microsoft sta lavorando alla personalizzazione delle finestre di input testuale, ovvero il pannello degli emoji e la Clipboard di Windows, insieme alle tastiere in alcune lingue come il cinese, che al momento non supportano alcuna personalizzazione. Con l'ultima Build di Windows 11 sarà possibile selezionare uno tra 13 temi preinstallati per queste tastiere, utilizzandolo su tutte le finestre di input digitale. Con la nuova build, infine, Microsoft ha modificato il design di alcuni Widget di Windows 11.