Windows 11: la nuova Build per Insider migliora i comandi vocali e il design dei widget

Poche ore fa vi abbiamo parlato dell'aggiornamento di Notepad per Windows 11 che ha introdotto finalmente la modalità scura nell'app. Subito dopo, però, Microsoft ha anche pubblicato una nuova Build di Windows 11 sul Dev Channel per gli iscritti al programma Windows Insider.

La Build 22518 di Windows 11, infatti, introduce diverse modifiche che saranno implementate solo nel 2022 al di fuori del programma Insider. Uno dei cambiamenti più importanti è la feature Voice Access, pensata per migliorare l'accessibilità al sistema operativo da parte di utenti con disabilità ma che secondo Microsoft avrà un impatto positivo per tutti coloro che utilizzano Windows 11.

Voice Access utilizza i sistemi di riconoscimento vocale del PC per permettere agli utenti di aprire le app, di passare da un programma all'altro, di leggere e scrivere mail e di usare il browser web senza toccare la tastiera, utilizzando dunque solo i comandi vocali. Voice Access permette di effettuare la maggior parte delle operazioni a voce, risultando un alleato comodissimo per chi non può utilizzare la classica combinazione di mouse e tastiera. Inoltre, a differenza dei programmi di riconoscimento vocale di Microsoft, le indicazioni date dagli utenti non vengono processate sul cloud, ma direttamente sul PC: ciò significa che la sintesi vocale funziona anche quando il computer è offline.

Insieme all'annuncio di Voice Access, Microsoft ha pubblicato un elenco di decine di comandi che possono essere utilizzati con la feature: l'elenco completo è disponibile alla fonte in calce a questa notizia. Per attivare Voice Access, al momento disponibile solo in inglese, è necessario dire "Voice access wake up", mentre per disattivare la funzione si può usare il comando "Voice access sleep", oppure il più immediato "Mute".

Tra le altre novità, Microsoft ha aggiunto la feature Spotlight Collection, che cambia ogni giorni (o più volte al giorno, a seconda dei gusti dell'utente) l'immagine di sfondo del desktop, fornendo anche delle interessanti curiosità per ogni fotografia scelta. Inoltre, Microsoft ha migliorato anche i widget, che ora sono accessibili dal lato sinistro della taskbar, semplicemente scorrendovi sopra il mouse. La feature, in realtà, è in fase di testing per un numero limitato di insider, e sarà resa disponibile a tutti gli iscritti al programma più avanti.

Infine, accanto ai numerosi bugfix introdotti con la nuova Build, tra cui quello che risolve i problemi di Windows 11 con gli SSD NVMe, Microsoft ha anche reso disponibile il Windows Subsytem per Linux (WSL) su Microsoft Store, in modo che tutti gli utenti possano scaricarlo più facilmente.