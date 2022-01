Windows 11: la nuova Build migliora Voice Access, aggiornato anche Edge

Poco dopo aver risolto i problemi causati dall'ultimo Microsoft Patch Tuesday su Windows 11 e Windows 10, il colosso di Redmond ha rilasciato nelle scorse ore una nuova versione di Windows 11 per Insider, disponibile sul Dev Channel, e una release in beta del proprio browser, Microsoft Edge.

Iniziamo dal sistema operativo: infatti, Microsoft ha rilasciato Windows 11 Build 22538 per tutti gli Insider nel Dev Channel. Il nuovo aggiornamento aggiunge diversi miglioramenti alle opzioni di accessibilità, in particolare tramite i comandi vocali, e include anche numerosi fix per bug noti di Windows 11.

In particolare, la feature Voice Access è stata introdotta da Microsoft con la Build 22518 di Windows 11 e permette agli utenti di interagire con il proprio PC utilizzando solo la voce. Oggi, tuttavia, il colosso di Redmond sembra aver ampliato e migliorato le feature di Voice Access, migliorando l'esperienza generale degli utenti. Potete comunque trovare il changelog completo corredato di screenshot sulla pagina dedicata del portale MSPowerUser.

Sempre MSPowerUser, poi, fa notare una feature passata in sordina della Build precedente di Windows 11, ovvero la frase "Abbiamo aggiunto una nuova pagina "Il tuo account Microsoft" nella categoria "Account" nelle impostazioni di Windows per gli account Home e Professional". Dall'ultima Build di Windows 11, dunque, gli utenti possono gestire il proprio account Microsoft direttamente dalle impostazioni del sistema operativo, senza accedere a pagine web o applicazioni dedicate.

La feature è stata testata per alcuni giorni in maniera limitata sul Dev Channel, ma è stata ora resa disponibile agli tutti Insider e potrebbe essere rilasciata per gli altri utenti a febbraio, con l'update del prossimo Patch Tuesday. Utilizzando la nuova sezione delle Impostazioni dedicata all'account Microsoft, gli utenti potranno controllare i propri pagamenti e ordini legati ad Office e tenere sotto controllo il proprio abbonamento ad Office 365.

Infine, Microsoft ha rilasciato una nuova versione beta del Browser Edge, nello specifico la version v99.0.1135.5, disponibile per tutti gli utenti del Dev Channel. La novità più interessante della Build è sicuramente la possibilità di utilizzare Web Capture anche sui PDF, ma accanto a quest'ultima troviamo numerosi bugfix e la reintroduzione dei contenuti a tendina accessibili dalla Address Bar del browser.