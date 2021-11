Windows 11: la nuova build promette una maggiore integrazione di Teams

Poche ore fa, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento KB5007215 per Windows 11, che risolve definitivamente i problemi del sistema operativo con le CPU AMD Ryzen. In parallelo, per gli utenti iscritti a Windows Insider, l'azienda di Redmond ha pubblicato la build 22499, che contiene delle feature che presto potrebbero arrivare per tutti nel 2022.

La feature principale disponibile nella Build 22499 di Windows 11 è la possibilità di condividere le finestre delle singole app con i partecipanti alle chiamate su Teams. Come potete vedere dall'immagine in calce, una volta che sarete in videochiamata con altre persone su Teams e cliccherete su altre finestre (come Word, Powerpoint o Excel), apparirà l'opzione "condividi questa finestra", che vi permetterà di condividere con gli altri partecipanti la finestra dell'applicazione prescelta, e non tutto il desktop.

La sempre maggiore implementazione di Teams su Windows 11, in particolare con le app di Office, rientra nel piano di Microsoft di farne l'applicazione preferita per le videocall aziendali e commerciali, togliendo clienti ad altre soluzioni, quali Google Meet e Zoom. La feature non sarà tuttavia limitata solo alle app di Office ma, stando a quanto annunciato dall'azienda di Redmond, sarà accessibile anche per i programmi terze parti.

La feature sembra piuttosto utile e, a meno di malfunzionamenti o di un'accoglienza particolarmente fredda da parte degli utenti, potrebbe essere implementata già con lo Spring Update di Windows 11. La Build 22499, comunque, comprende anche una decina di fix per alcuni bug noti del sistema operativo di Microsoft. Intanto, Teams potrebbe presto aggiornarsi e ricevere delle feature prelevate dal Metaverso, che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.