Windows 11, la build trapelata in rete sotto torchio nei primi benchmark: ecco i risultati

Mentre attendiamo la sua presentazione ufficiale, Windows 11 è già spuntato in rete e oggi siamo qui a riportarvi le prime impressioni di chi ha avuto l'ardire di provarlo in anteprima, nonostante si trattasse di un'immagine di sistema del tutto preliminare.

Al di là del notevole impatto estetico, con un design totalmente rinnovato e rinfrescato, Windows 11 nella sua build trapelata in anticipo sembrerebbe non fornire le prestazioni che ci si aspetterebbe dalla "next big thing", per usare una citazione colta.

Il nuovo sistema è stato installato su un DELL XPS 13 9300 con processore Intel Core i7-1065G7 e su un Lenovo IdeaPad Slim 7 con CPU AMD Ryzen 7 4800U. Dopo il processo di installazione, sostanzialmente identico all'esperienza proposta da Microsoft con Windows 10, i ragazzi di HotHardware hanno deciso di condurre alcuni cicli di benchmark, consapevoli della natura non-retail dell'ISO.

Le differenze in termini puramente prestazionali sono più o meno evidenti, ma non certo in favore del nuovo sistema. I test sono stati condotti su PCMark 10, Cinebench R23 e 3DMark Night Raid.

Come già ribadito, era abbastanza prevedibile un comportamento simile, trattandosi di un sistema ancora pesantemente in fase di sviluppo e ottimizzazione, nonostante risulti a quanto pare già utilizzabile nella maggior parte delle sue funzionalità.

Nel frattempo, se siete curiosi di sapere quando uscirà, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla finestra di lancio di Windows 11.