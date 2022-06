Windows 11: cadono le stringenti limitazioni hardware di Microsoft, ma è solo un bug

Mentre Windows 11 22H2 si avvicina rapidamente, molti utenti potrebbero pensare che sia giunto il momento di aggiornare i propri PC al nuovo sistema operativo di Microsoft. Purtroppo, però, chi desidera effettuare l'upgrade deve ancora confrontarsi con le stringenti limitazioni hardware imposte da Redmond per chi vuole installare Windows 11.

Nello specifico, risulta ancora piuttosto annosa la questione del chip TPM 2.0 necessario per installare Windows 11, che di fatto taglia fuori molti PC non proprio recentissimi dalla possibilità di aggiornamento al sistema operativo di nuova generazione.

Potrebbe dunque fare la felicità degli utenti sapere che Microsoft ha rilasciato Windows 11 anche per i PC non supportati con l'ultima Build pubblicata sui canali Insider. Analizziamo la questione passo passo: nella giornata di ieri, mercoledì 8 giugno, il colosso di Redmond ha pubblicato sui canali del programma Insider la Release Preview di Windows 11 22H2, che contiene tutte le novità che verranno introdotte con l'update di metà anno.

Generalmente, che si faccia parte del programma Insider o meno, è impossibile installare Windows 11 sul proprio PC se questo non raggiunge i requisiti minimi richiesti da Microsoft. Tuttavia, a causa di un bug, la notifica dell'aggiornamento a Windows 11 22H2 è arriva a tutti gli iscritti al Programma Insider, permettendo di fatto l'aggiornamento alla più recente versione del sistema operativo anche sui PC non supportati.

Purtroppo, pare che Microsoft si sia subito accorta dell'errore, che per qualche minuto ha fatto sperare i fan che i requisiti hardware imposti dall'azienda sarebbero caduti con l'update Sun Valley 2 del sistema operativo. Al momento, la versione Release Preview di Windows 11 22H2 è sparita dai canali Insider per gli utenti con PC non supportati.

La stessa Microsoft ha spiegato che quello delle scorse "è stato un bug che stiamo investigando", ed ha anche aggiunto che "i requisiti di sistema per l'installazione di Windows 11 non cambiano".