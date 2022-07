Windows 11 cambia ancora: al via i test delle nuove modifiche al design

Microsoft ha dato il via alla fase di test per le novità che nel corso dei prossimi mesi debutteranno nell’interfaccia utente di Windows 11. Il gigante di Redmond, nello specifico, sta testando delle interessanti modifiche per la barra delle applicazioni, oltre che per i widget.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, gli ingegneri della società americana stanno testando tre diversi approcci per la barra delle applicazioni: si va da un design molto minimal, in cui è presente la sola icona della lente d’ingrandimento, e due più grandi con cinque icone ed un campo di ricerca di due dimensioni.

Le novità però non si fermano qui, perchè Microsoft starebbe anche testando alcune novità per i widget. Nella fattispecie, la società americana starebbe anche testando l’aggiunta di un badge di notifica in widget interattivi e che si aggiornano in tempo reale: è il caso di quelli legati alle notizie.

Nel frattempo, è emerso che con Windows 11 22H2 l’account Microsoft diventerà obbligatorio, ma su queste pagine abbiamo già indicato una possibile procedura per evitarlo. E’ però già disponibile un tool che permette di scoprire se il vostro PC è compatibile con Windows 11 22H2, che debutterà nel corso dei prossimi mesi ed è destinato a portare con se davvero tantissime novità.